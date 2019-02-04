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    У Дніпрі поліція шукає зловмисників, які підпалили кафе з відвідувачами (відео)

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    <p>Двоє невідомих кинули в приміщення кафе дві пляшки з невідомою речовиною, яка в подальшому зайнялась</p> - У Дніпрі поліція шукає зловмисників, які підпалили кафе з відвідувачами (відео)

    Двоє невідомих кинули в приміщення кафе дві пляшки з невідомою речовиною, яка в подальшому зайнялась

    Скріншот з відео

    За даними поліції, внаслідок підпалу постраждало троє людей - вони отримали опіки рук

    Поліція встановлює особи зловмисників, причетних до підпалу кафе у м. Дніпро.

    Про це 4 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Подія сталася 3 лютого близько 19:00 на пл. Соборній. Встановлено, що двоє невідомих кинули в кафе дві пляшки з невідомою речовиною, яка в подальшому зайнялась», - заявили в поліції.

    Зазначається, що внаслідок підпалу постраждало троє людей - вони отримали опіки рук.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі у кафе в Дніпрі отримали опіки дві жінки: власниця кав’ярні та відвідувачка закладу.

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