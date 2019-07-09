В Дніпрі суд випустив на свободу зловмисників, які скинули чоловіка з мосту заради розваги



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Зловмисники, які напали на чоловіка і зіштовхнули його в річку Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Знущання над чоловіком нападники знімали на відео

В Дніпрі суд випустив із СІЗО двох зловмисників, які напали на чоловіка та скинули його в річку, внаслідок чого постраждалий загинув. Знущання над чоловіком нападники знімали на відео.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини. В квітні цього року 23-річний та 26-річний місцеві мешканці, які працюють в IT-індустрії, через те, що їм не сподобався 48-річний чоловік, спочатку почали його бити, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку. Чоловік, інвалід другої групи, загинув», - написав Аброськін.

Він додав, що все, що відбувалося, один із зловмисників знімав на відео.

«На жаль, життя звичайної людини наразі не коштує нічого», - написав перший заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, в Дніпрі в ніч на понеділок, 8 липня, зловмисники влаштували вибух в банкоматі ПриватБанку та викрали звідти гроші.