В Дніпрі грабіжники вночі підірвали банкомат (фото)



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З банкомату зникли касети, в яких зберігаються гроші Фото: «Інформатор»

Банкомат знаходився в магазині автозапчастин на вулиці Сахарова, 78-а

В Дніпрі в ніч на понеділок, 8 липня, зловмисники влаштували вибух в банкоматі ПриватБанку та викрали звідти гроші.

Про це повідомляє «Інформатор».

Випадок стався близько 3:55 на вулиці Сахарова, 78-а.

Зазначається, що банкомат знаходився в магазині автозапчастин.

На спрацювання сигналізації приїхали співробітники охоронної фірми і викликали поліцію.

Поліцейські разом з власником оглянули приміщення і виявили, що з банкомату зникли касети, в яких зберігаються гроші.

На асфальті біля будівлі помічені сліди від коліс автомобіля. На місці працюють правоохоронці. Деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в Києві в відділенні «Приватбанку» на вулиці Кубанської України, 29, зловмисники влаштували вибух в банкоматі.