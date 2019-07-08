В Дніпрі грабіжники вночі підірвали банкомат (фото)
Банкомат знаходився в магазині автозапчастин на вулиці Сахарова, 78-а
В Дніпрі в ніч на понеділок, 8 липня, зловмисники влаштували вибух в банкоматі ПриватБанку та викрали звідти гроші.
Про це повідомляє «Інформатор».
Випадок стався близько 3:55 на вулиці Сахарова, 78-а.
Зазначається, що банкомат знаходився в магазині автозапчастин.
На спрацювання сигналізації приїхали співробітники охоронної фірми і викликали поліцію.
Поліцейські разом з власником оглянули приміщення і виявили, що з банкомату зникли касети, в яких зберігаються гроші.
На асфальті біля будівлі помічені сліди від коліс автомобіля. На місці працюють правоохоронці. Деталі з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше в Києві в відділенні «Приватбанку» на вулиці Кубанської України, 29, зловмисники влаштували вибух в банкоматі.