В Дніпропетровській облраді затримали хабарника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі двох тисяч доларів

Начальника відділу виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради викрито на отриманні неправомірної вигоди.

Про це 24 вересня Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Встановлено, що за прийняття рішення про безперешкодну передачу в оренду приміщень гаражів однієї із міських лікарень м. Дніпра посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі двох тисяч доларів», - заявили в ГПУ.

Під час отримання обумовленої суми хабара чиновника затримали.

Військовою прокуратурою планується повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині керівнику Служби автомобільних доріг повідомлено про підозру у заволодінні понад одного мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт та утримання доріг.