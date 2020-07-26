В «ДНР» погодилися відкрити один пункт пропуску, але не для всіх



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Пункт пропуску «Єленівка» на лінії зіткнення на Донбасі відкриють 27 липня

Виїхати з окупованих територій зможуть тільки особи з пропискою на вільній частині України

Пункт пропуску «Єленівка» на лінії зіткнення на Донбасі відкриють 27 липня, але працювати він буде з істотними обмеженнями. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представників окупаційної влади

В окуповані райони Донецької області бойовики пропускатимуть громадян лише за наявності спеціального дозволу на в'їзд. При цьому виїхати з окупованих територій Донецької області зможуть тільки люди з пропискою на вільній частині України.

«27 липня КПВВ «Єленівка» здійснюватиме пропуск громадян на в'їзд і виїзд. Час роботи пункту пропуску – з 9:00 до 18:00, – повідомляють представники окупованих територій. – Для виїзду з «ДНР» необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України. Для в'їзду в «ДНР» необхідний обов'язковий дозвіл Міжвідомчого оперативного штабу. Про роботу КПВВ «Єленівка» в інші дні на в'їзд і виїзд буде повідомлено додатково».

Раніше «керівництво «ДНР» зупинило рух цивільного транспорту і пішоходів через лінію зіткнення посилаючись на епідемію коронавірусу. Рух разово відновили, після чого знову закрили КПВВ.

Нагадуємо, у терористичних угрупованнях «ЛДНР» заявили, що їхні силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня. Початок чергового перемир'я на Донбасі з 27 липня було погоджено на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи.