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    «Ми більше не будемо». Бойовики «ЛДНР» запевняють, що тепер вже точно припинять стріляти

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    Бойовики &laquo;ЛДНР&raquo; запевняють, що припинять стріляти - «Ми більше не будемо». Бойовики «ЛДНР» запевняють, що тепер вже точно припинять стріляти
    Бойовики «ЛДНР» запевняють, що припинять стріляти

    Початок перемир'я з 27 липня було погоджено на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи

    У терористичних угрупованнях «ЛДНР» заявляють, що їхні силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.

    Про це повідомляють російські та сепаратистські ЗМІ.

    Як заявив начальник так званої «Народної міліції ДНР» Денис Синенко, силовики на окупованій території Донецької області з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню.

    Таку ж заяву зробив начальник аналогічного відомства в «братській» «ЛНР» Ян Лещенко. За його словами, «командування відомства отримало наказ».

    «Згідно з досягнутими домовленостями 22 липня на переговорах контактної групи в Мінську, ми переходимо до повного і безстрокового припинення вогню. Всім військовослужбовцям Народної міліції з 00.01 годин 27 липня 2020 року заборонено використання будь-якого озброєння, включаючи стрілецьку зброю», - повідомив журналістам Синенко. Заява Лещенка була аналогічною за змістом.

    Нагадаємо, початок перемир'я на Донбасі з 27 липня було погоджено на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи.

    Джерело: РБК-Україна

    ДНР ЛНР
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