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    В липні мала відбутися перевірка готелю «Токіо Стар», який згорів в Одесі

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    В липні мала відбутися перевірка готелю «Токіо Стар», який згорів в Одесі

    Більше 150 рятувальників рятували людей від пожежі в одеському готелі

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що загоряння в готелі сталося на другому поверсі. Всього у будівлі 270 кімнат. В ліквідації пожежі і подоланні її наслідків було задіяно більше 150 рятувальників. Про це ішлося під час брифінгу керівництва Державної служби з надзвичайних ситуації.

    Окрім того, в липні цього року мала відбутися перевірка вищезгаданого готелю. Однак вона не відбулася через те, що його власник відмовився допустити перевіряльників до середини будівлі готелю, зазначили у ДСНС

    Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня,в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу. Через пожежу в готелі «Токіо Стар» і роботою пожежних бригад, трамвайне депо №1 було тимчасово знеструмлено.

    пожежа ДСНС готель
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