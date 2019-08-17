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    В Одесі горів готель «Токіо Стар»: восьмеро загиблих

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    В Одесі горів готель «Токіо Стар»: восьмеро загиблих

    Внаслідок пожежі постраждали 10 осіб

    В Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа у готелі «Токіо Стар», що по вул. Водопровідна,1, внаслідок чого загинули щонайменше восьмеро людей.

    Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Відомо, що вогонь виник о 01:34 на другому поверсі готелю на площі 1000 м. кв. На гасіння пожежі виїхали 13 спецмашин та понад 60 рятувальників.

    Локалізувати вогонь вдалося о 3:35, а ліквідувати - о 4:32.

    «Попередньо загинуло 8 осіб та постраждало 10 осіб. Сьогодні, 17 серпня, в ДСНС відбудеться брифінг керівництва Служби щодо ситуації в одеському готелі. Деталі згодом», - зазначили у пресслужбі.

    Про причини виникнення вогню та деталей щодо осіб загиблих наразі не повідомляється.

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