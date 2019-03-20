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    В двох посилках, надісланих зі США до Росії, знайшли снаряди для гармати

    • Розсилка
    <p>Особи відправника і адресата посилок встановлено</p> - В двох посилках, надісланих зі США до Росії, знайшли снаряди для гармати

    Особи відправника і адресата посилок встановлено

    Вибухотехніки повідомили, що в посилках були снаряди від авіаційної гармати М4, марковані 1943 роком

    На пошті в Новій Москві в двох посилках, які прибули з США, виявили снаряди для авіаційної гармати часів Великої Вітчизняної війни.

    Про це повідомило «Интерфаксу» в середу інформоване джерело.

    «Надійшло повідомлення, що 19 березня на пошті в Троїцькому та Новомосковському адміністративних округах при перевірці посилок з США в двох з них знайдені снаряди», - сказав співрозмовник.

    За його словами, вибухотехніки встановили, що це - снаряди від авіаційної гармати М4, марковані 1943 роком.

    «Один снаряд був порожнім, а другий заряджався в гармату, але ним не стріляли. На другому снаряді був детонатор», - сказало джерело.

    Боєприпаси направили на дослідження. За даним фактом проводиться перевірка.

    Особи відправника і адресата вже встановлено.

    Нагадаємо, у британських університетах Ессекса і Глазго в поштових відділеннях були виявлені підозрілі посилки.

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