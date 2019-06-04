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    В Естонії аварійно сів літак, який прямував з Києва

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    В Естонії аварійно сів літак, який прямував з Києва

    Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака

    У Талліні здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який виконував рейс з Києва.

    Про це з посиланням на прес-службу Таллінського аеропорту повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака.

    В інциденті ніхто з 31 пасажира та 5 членів екіпажу не постраждав.

    Через аварійне приземлення аеропорт в Талліні короткочасно припинив роботу, рейси з нього відновились о 18:38.

    Нагадаємо, російська авіакомпанія «Побєда», що незаконно здійснює авіаперевезення до окупованого Криму,  заборонила пасажирам мінятися місцями у літаку, щоб у випадку катастрофи їх легше було впізнати. 

    літак аеропорт
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