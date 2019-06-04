В Естонії аварійно сів літак, який прямував з Києва
Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака
У Талліні здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який виконував рейс з Києва.
Про це з посиланням на прес-службу Таллінського аеропорту повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака.
В інциденті ніхто з 31 пасажира та 5 членів екіпажу не постраждав.
Через аварійне приземлення аеропорт в Талліні короткочасно припинив роботу, рейси з нього відновились о 18:38.
Нагадаємо, російська авіакомпанія «Побєда», що незаконно здійснює авіаперевезення до окупованого Криму, заборонила пасажирам мінятися місцями у літаку, щоб у випадку катастрофи їх легше було впізнати.