В Естонії аварійно сів літак, який прямував з Києва



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Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака

У Талліні здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який виконував рейс з Києва.

Про це з посиланням на прес-службу Таллінського аеропорту повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Аварійна посадка відбулася через руйнування покришки шасі літака.

В інциденті ніхто з 31 пасажира та 5 членів екіпажу не постраждав.

Через аварійне приземлення аеропорт в Талліні короткочасно припинив роботу, рейси з нього відновились о 18:38.

Нагадаємо, російська авіакомпанія «Побєда», що незаконно здійснює авіаперевезення до окупованого Криму, заборонила пасажирам мінятися місцями у літаку, щоб у випадку катастрофи їх легше було впізнати.