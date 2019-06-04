Російська авіакомпанія заборонила змінювати місце у літаку, щоб у випадку катастрофи пасажирів було легше впізнати



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Наразі у правилах перевезення «Побєди» пасажирам заборонено змінювати місце на борту літака, але причини не вказуються

Авіакомпанія видалила свій пост у соцмережі, проте його скопіювали деякі користувачі

Російська авіакомпанія «Побєда», що незаконно здійснює авіаперевезення до окупованого Криму, заборонила пасажирам мінятися місцями у літаку, щоб у випадку катастрофи їх легше було впізнати. Про це повідомили представники компанії на своїх сторінках в соцмережах, відповідаючи на питання «Чи дозволено клієнтам авіакомпанії мінятися місцями в салоні літака?».

В авіакомпанії зазначили, що є декілька причин заборони змінювати місце у літаку і одна з них – це ідентифікація людей після аварій або катастроф. «Зазвичай, пасажирів впізнають за місцем реєстрації у літаку», - йшлося у повідомленні, проте пізніше авіакомпанія видалила цей пост.

На таку причину заборони змінювати місце у літаку звернув увагу блогер Рустем Адагамов і незважаючи на те, що пост видалили, деякі користувачі скопіювали текст і опублікували його на своїх сторінках.

Можливо, компанія видалила пост через обурення клієнтів, яким не сподобалася причина заборони, адже деякі з них прокоментували пояснення «Побєди» словами «Дуже оптимістичний момент. Ну що, покійнички, полетіли», «Будь-яка посадка з «Побєдою» - це перемога» і «Спасибі, буду мати на увазі».

Наразі у правилах перевезення «Побєди» пасажирам заборонено змінювати місце на борту літака, але причини не вказуються.

«Самовільна зміна місць на борту повітряного судна не допускається. Клієнти під час польоту повинні знаходитися на призначених їм місцях, зазначених в посадковий талонах», - йдеться у правилах авіакомпанії.

На думку видання Travel.ru, заборона мінятися місцями радикально погіршує безпеку польотів авіакомпанії, оскільки «Побєда» нібито примусово розсаджує пасажирів, які летять разом у різні частини салону.

У виданні вважають, що це робиться, щоб змусити клієнтів купувати певні місця в літаку за додаткову плату. Через те, що їх розсаджують, бо в разі аварії або катастрофи родичі, друзі або знайомі можуть заблокувати прохід, що ускладнить евакуацію інших пасажирів.

Журналісти направили запит до прес-служби авіакомпанії, але на момент написання замітки не отримали оперативної відповіді.