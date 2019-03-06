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    Життя налагоджується: Ахметов стрімко піднявся в рейтингу Форбс

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    Життя налагоджується: Ахметов стрімко піднявся в рейтингу Форбс
    УНІАН

    Власник «Шахтаря» суттєво збільшив свої статки

    Власник СКМ і «Шахтаря» Рінат Ахметов, як і в 2018 році, продовжує очолювати рейтинг найбагатших українців: за рік його статки збільшилися з $5,5 млрд до $6 млрд і в світовому рейтингу він зайняв 272 місце, свідчать дані видання Forbes.

    На другій сходинці національного рейтингу - власник компанії з видобутку залізорудної сировини Ferrexpo та «Ворскли» Костянтин Жеваго (1511 місце в світовому рейтингу), проте його статок скоротився на $0,1 млрд - до $1,5 млрд.

    Екс-власник «Дніпра» Ігор Коломойський зайняв 1914 е місце зі статком 1,1 млрд доларів.

    Найбагатшою людиною світу вдруге визнаний засновник і керівник Amazon Джефф Безос. Його капітал зріс на $19 млрд - до $131 млрд.

     Читайте також: Ультрас «Шахтаря» спалили прапор Росії на матчі УПЛ (фото+відео)


    Ігор Коломойський Рінат Ахметов ФК «Шахтар» ФК Ворскла
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