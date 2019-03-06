Життя налагоджується: Ахметов стрімко піднявся в рейтингу Форбс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

УНІАН

Власник «Шахтаря» суттєво збільшив свої статки

Власник СКМ і «Шахтаря» Рінат Ахметов, як і в 2018 році, продовжує очолювати рейтинг найбагатших українців: за рік його статки збільшилися з $5,5 млрд до $6 млрд і в світовому рейтингу він зайняв 272 місце, свідчать дані видання Forbes.

На другій сходинці національного рейтингу - власник компанії з видобутку залізорудної сировини Ferrexpo та «Ворскли» Костянтин Жеваго (1511 місце в світовому рейтингу), проте його статок скоротився на $0,1 млрд - до $1,5 млрд.

Екс-власник «Дніпра» Ігор Коломойський зайняв 1914 е місце зі статком 1,1 млрд доларів.

Найбагатшою людиною світу вдруге визнаний засновник і керівник Amazon Джефф Безос. Його капітал зріс на $19 млрд - до $131 млрд.



