В ФРН приймуть рішення щодо фінансування винищувача шостого покоління



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На винищувач шостого покоління планують виділити 65 млн євро

Кошти підуть на дослідження техніко-тактичних характеристик нового літака

Німецькі парламентарі наступного тижня мають прийняти рішення щодо фінансування першої фази робіт над винищувачем шостого покоління.

Відповідне рішення має бути схвалене 5 червня. Таким чином це буде позитивним сигналом напередодні проведення Паризького авіасалону 16-23 червня, пише ресурс Defense News.

На сьогодні мова йде про виділення коштів в об’ємі 65 млн євро. Даних коштів має вистачити для початку робіт щодо основних техніко-тактичних характеристик нового літака, який ФРН має намір спільно створювати із Францією та Іспанією.

Домовленість щодо робіт над винищувачем шостого покоління (FCAS) має бути підписана за участі міністрів оборони ФРН і Франції Урсули фон дер Ляєн і Флоренс Парлі.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном ситуацію з російськими ЗРК С-400, які Анкара має намір отримати від РФ, та домовилися про зустріч в Японії в червні.