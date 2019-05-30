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    В ФРН приймуть рішення щодо фінансування винищувача шостого покоління

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    <p>На винищувач шостого покоління планують виділити 65 млн євро</p> - В ФРН приймуть рішення щодо фінансування винищувача шостого покоління

    На винищувач шостого покоління планують виділити 65 млн євро

    Кошти підуть на дослідження техніко-тактичних характеристик нового літака

    Німецькі парламентарі наступного тижня мають прийняти рішення щодо фінансування першої фази робіт над винищувачем шостого покоління.

    Відповідне рішення має бути схвалене 5 червня. Таким чином це буде позитивним сигналом напередодні проведення Паризького авіасалону 16-23 червня, пише ресурс Defense News.

    На сьогодні мова йде про виділення коштів в об’ємі 65 млн євро. Даних коштів має вистачити для початку робіт щодо основних техніко-тактичних характеристик нового літака, який ФРН має намір спільно створювати із Францією та Іспанією.

    Домовленість щодо робіт над винищувачем шостого покоління (FCAS) має бути підписана за участі міністрів оборони ФРН і Франції Урсули фон дер Ляєн і Флоренс Парлі.

    Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном ситуацію з російськими ЗРК С-400, які Анкара має намір отримати від РФ, та домовилися про зустріч в Японії в червні.

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