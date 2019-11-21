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    На Харківщині зріє переворот. Облрада готується висловити недовіру голові ОДА, призначеному Зеленським?

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    Харківська облрада може висловити недовіру новому губернатору - 34-річному Олексію Кучеру - На Харківщині зріє переворот. Облрада готується висловити недовіру голові ОДА, призначеному Зеленським?
    Харківська облрада може висловити недовіру новому губернатору - 34-річному Олексію Кучеру

    Новий голова ОДА заявив, що на депутатів здійснюється тиск, за яким стоять колишні чиновники

    У Харківській облраді планується створення нової групи «Опозиційна платформа «За життя». Її може очолити колишній голова Адміністрації президента Петра Порошенка Ігор Райнін. Про це повідомляють джерела «Главкома». З подачі Райніна облрада може увійти в конфронтацію з новопризначеним головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером та висловити йому недовіру, йдеться у матеріалі Хто візьме Харків? У гру вступають Медведчук і Льовочкін.

    Кучер вже фактично підтвердив цю інформацію. Новий губернатор заявив, що на депутатів облради здійснюється тиск, за яким стоять неназвані колишні чиновники. Про це глава ХОДА написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook:

    «Друзі, продовжую все глибше розбиратися в проблемах нашої з вами Харківщини.

    По-перше. Складається враження, що дехто ніяк не може прийти до тями та зрештою усвідомити, що Харківська область - не їхня приватна власність.

    Тому зазначу, що реальну оцінку їхнім діям вже дають правоохоронні органи: стосовно деяких з цих осіб зараз здійснюються певні слідчі дії, про які, я певен, ви скоро дізнаєтеся.

    По-друге. Знаю, який тиск зараз чиниться на депутатів обласної ради. У тому числі й на голову.

    Ми все бачимо, все розуміємо, і не сумнівайтеся – на все буде адекватна відповідь».

    Губернатор пообіцяв зустрітися з усіма депутатами облради. Згодом Кучер видалив свій пост.

    Найближча сесія Харківської облради запланована на 5 грудня.

    Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера. 34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції «Слуга народу», який пройшов до парламенту в окрузі №179 у Харківській області. Раніше він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

    Детальніше читайте в матеріалі «Хто візьме Харків? У гру вступають Медведчук і Льовочкін»
    Харківщина Ігор Райнін
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