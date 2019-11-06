Зеленський призначив очільником Харківщини «слугу народу» Кучера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новопризначений голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що він «налаштований на серйозну роботу» Фото: пресслужба Харківської ОДА

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції «Слуга народу», який пройшов до парламенту в окрузі №179 у Харківській області

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

Президент привітав Кучера на посаді очільника Харківської області та подякував за роботу його попередниці на посаді - Юлії Світличній.

«У Харкові в цілому непросто. Я вдячний за вашу потужну роботу. Прошу вас – нікуди не дівайтеся. Ми хочемо, щоб ви допомагали якомога довше і, найголовніше, в Харківській області Олексію Кучеру», - сказав Зеленський.

Як відомо, Світлична обіймала посаду голови ОДА з жовтня 2016 року.

У свою чергу новопризначений чиновник заявив, що він «налаштований на серйозну роботу».

«Усі пріоритетні завдання, які будуть мною порушені, будуть озвучені трохи пізніше, коли буде проведено аудит. Аудит – це дуже важливо, ми будемо розуміти, що відбувалось, як відбувалось і що далі робити», - заявив Кучер.

Олексій Кучер

Голова Харківської ОДА визначив три ключові напрямки майбутньої роботи. Перший з них – залучення інвестицій на Харківщину. «Від мене щодо інвестицій – це «зелене світло» в будь-яку державну інституцію. Будь-ласка, приходьте, хто хоче інвестувати. І вам треба інвестувати в Харківську область, тому що Харківська область – прекрасна область. Це, на мій погляд, найпотужніший регіон у країні», - сказав Кучер.

Другим пріоритетом він назвав екологію – питання, якому приділив увагу президент під час попереднього візиту в Харківську область.

«Третє – це корупція. Нам потрібно її побороти. Якщо ми поборемо корупцію, це те, що співвідноситься з інвестиціями: менше корупції – більше інвестицій», - заявив новопризначений голова Харківської ОДА.

До слова, 34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції «Слуга народу», який пройшов до парламенту в окрузі №179 у Харківській області. Раніше він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Харків.

Читайте також: