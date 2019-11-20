Хто візьме Харків? У гру вступають Медведчук і Льовочкін

Колишнього соратника Порошенка очікують в стані його ідейних опонентів

Найбільш проросійська партія планує взяти під контроль облраду і заблокувати діяльність нового голови ОДА

Недавнє призначення головою Харківської обладміністрації не надто відомого Олексія Кучера запустило у цьому важливому регіоні переформатування еліт. Точніше цей процес «варився» давно, але зараз виходить на фінішну пряму.

Кучер – досі народний депутат від «Слуги народу», бо Рада ще навіть не встигла позбавити його мандата. Серед колишніх клієнтів цього 34-річного адвоката – фігурант «справи про рюкзаки» Володимир Литвин (в цій справі також фігурував син голови МВС Олександр Аваков), екс-лідер «Східного корпусу» Олег Ширяєв та суддя Дзержинського райсуду Сергій Лазюк, якого спіймали на хабарі. Сам Кучер стверджував, що спеціально брав участь в усіх резонансних справах, аби заявити про себе. Дозаявлявся аж до того, що потрапив на вищі щаблі нової влади. Але просто на Харківщині Кучеру точно не буде.

Новпопризначеному голові Харківської ОДА Олексію Кучеру доведеться витримати тиск місцевих еліт

ОПЗЖ мобілізується

Харківський політикум охопили чутки, що у велику гру в області повертається колишній губернатор та екс-голова Адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін. Він і раніше не відрізнявся особливою публічністю, а після програшу свого патрона взагалі зник з радарів. І от тепер Райнін намагається нагадати, що є впливовим гравцем, принаймні, на регіональному рівні.

Екс-голова Адміністрації президента Ігор Райнін планує знову нагадати про себе

Йдеться про те, що Ігор Львович має очолити обласну парторганізацію «Опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Саме останнього називають ініціатором перемовин з Райніним. Лідери цієї партії всю виборчу кампанію били горщики з колишніми соратниками з Опозиційного блоку, встигли кілька разів з’їздити до Росії і «побити чолом» перед Путіним і його свитою. Важко сказати, наскільки це допомогло Медведчуку і Ко, але недоїдки з панського виборчого столу «Слуги народу» вони таки зібрали.

Ця політсила продемонструвала другий результат на парламентських виборах, в тому числі взяла «срібло» і в Харківській області (26,5%). Більшу, ніж на Харківщині, підтримку ОПЗЖ мала лише в Донецькій та Луганській областях, тож тепер Медведчук і Ко можуть вважати цей регіон базовим для себе.

Те, що колишній соратник Порошенка Райнін, може перебігти до лав ідейних противників, не має надто дивувати. Місцева харківська політика давно живе за іншими правилами, ніж столична. Наприклад, просто зараз більшість в обласній раді складає міжфракційна група «Єдність та розвиток Харківщини», до якої належать три чверті депутатів. Це – солянка з БПП «Солідарності», «Відродження» (аномальна популярність цього бренду в регіоні пояснюється його прив’язкою до мера Харкова Геннадія Кернеса), «Нашого краю», великою частини Опозиційного блоку («канонічного», а не ОПЗЖ) і пари депутатів з «Батьківщини». За бортом цього об’єднання – лише більша частина «Батьківщини» та «Самопоміч». Очолює групу близька до Райніна ексгубернаторка Юлія Світлична.

Тепер завданням Райніна, який досі є депутатом облради від БПП та контролює більшість, буде створити фракцію, яка стане базою для ОПЗЖ для участі в наступних місцевих виборах. Також, як стверджують обізнані джерела «Главкома», облрада з подачі Райніна може найближчим часом увійти в конфронтацію з недосвідченим губернатором аж до висловлювання йому недовіри.

Наразі, нагадаємо партія Медведчука та Рабіновича має фракцію лише в Верховній Раді, бо була поспіхом «збита» саме під парламентські вибори. Що являють собою місцеві осередки ОПЗЖ, хто їх очолює і чи існують вони взагалі – таємниця. Розділ «Регіональні офіси» на партійному сайті котрий місяць знаходиться у стані «розробки».

Фельдман на узбіччі

Показавши другий результат в Харківській області за списками, ОПЗЖ повністю провалила тут мажоритарку. «Медведчуківцям» вдалося взяти лише один округ – нардепом у черговий раз став Олександр Фельдман. Цей бізнесмен раніше був і в БЮТ, і в Партії регіонів, останнім часом співголовував у «партії господарників» «Наш край», а тепер подався в «янголи миру» до Медведчука.

Харківський нардеп-бізнесмен Олександр Фельдман, схоже, програв боротьбу за місцевий осередок партії Медведчука

Фельдман також планував контролювати місцеву ОПЗЖ, але, схоже, кулуарну штовханину програв Райніну. Боротьба ця, в основному, була підкилимною, але іноді виривалась назовні. Наприклад, після того, як близький до Фельдмана голова фракції «Наш край» Андрій Стронов заявив про наміри створити в облраді фракцію ОПЗЖ, його тишком-нишком позбавили головування в одній з комісій. Гіпотетично Фельдман ще може отримати втішний приз у вигляді міської організації партії, але, скоріш за все, місця в новій конфігурації нардепу не знайдеться.

«Фельдман насамперед хоче зберегти свій бізнес, тому що наїзди Кернеса на його ринок «Барабашово» тривають, – пояснює харківський активіст-«євромайдановець» Володимир Чистилін. – А рейтинги на мерські вибори в нього (Фельдмана – «Главком») досить низькі та й навряд чи йому це цікаво».

Виходець з Харкова, добре знайомий з місцевими елітами політолог Вадим Карасьов зауважує: у Фельдмана менше адміністративного і політичного ресурсу, ніж у Райніна, до того ж, останній може нейтралізувати Кернеса, з яким у нього давні важкі стосунки. Мер Харкова, в свою чергу, має конфліктну історію відносин і з ОПЗЖ – на парламентських виборах він підтримав їхніх конкурентів (Опоблок) і адмінресурсом заважав вести кампанію. Залучення досвідченого апаратника Райніна до суперництва з харківським міським головою, може стати ОПЗЖ у нагоді. І «порошенківське» минуле Райніна тут значення не має – особи, колись пов’язані з БПП тепер цілком уживаються у парламентській фракції «платформи» Медведчука: Наталя Приходько була депутаткою Київради від «Солідарності», а Вадим Столар забезпечував об’єднання «Солідарності» з «Ударом» та був тіньовим керівником штабу партії Порошенка на місцевих виборах

«Інший полюс»

Депутат Харківської облради Дмитро Булах у розмові з «Главкомом» підтверджує, що боротьба за місцевий ОПЗЖ між Райніним та Фельдманом тривала в області кілька місяців, але про остаточну перемогу першого він воліє не говорити. Вважає, що ця інформація циркулює на рівні чуток.

«Якщо вони справдяться, відповідно значна частина БПП «Солідарності» в облраді може перейти в ОПЗЖ, – каже Булах. – І не тільки вони, а й депутати інших фракцій. Побачимо це на сесії, яка відбудеться 5 грудня. Просто Райніну треба лишатись в процесі. Нинішня влада пред’являє йому певні претензії, а тепер, з політичної точки зору, це буде робити набагато складніше».

Аби процес переходу депутатів від БПП під крило до партії кума Путіна викликав в них менше когнітивного дисонансу, розглядається варіант, що на першому етапі нова група матиме якусь нейтральну назву. Але фактично Райнін візьметься за розбудову партійної структури ОПЗЖ в регіоні.

«Еліти у Харкові просто домовляються, особливо не дивлячись на партійні кольори, посміхається політолог Чистилін. – Наразі новий губернатор слабкий та розгублений, команди та впливу у нього нема і за ким піде депутатський корпус, силовики – незрозуміло. Еліти також вичікують, дивлячись на Кучера як на тимчасове явище».

До речі, призначення нового і недосвідченого губернатора пов’язують з Арсеном Аваковим. Складнощі з призначенням пояснювались тим, що в Офісі президента довго намагались знайти баланс з інтересами голови МВС, який претендував на кілька областей, включаючи свою рідну Харківщину. Неформальний союз Авакова та Райніна на ґрунті нелюбові до Кернеса, який склався наприкінці минулого року, призвів до охолодження відносин Петра Порошенка з головою його адміністрації. Як цей тандем буде співпрацювати зараз – питання відкрите. Принаймні, своє яєчко (Ілля Кива) Аваков заздалегідь вклав у кошик «платформи» Медведчука.

Після того, як Арсен Аваков зробив губернатором свою людину, Юлія Світлична може очолити новий політичний проект

«ОПЗЖ шукає хороший лідерський якір в цьому регіоні, – пояснює Вадим Карасьов. – Ті, хто не хоче працювати з новим губернатором, Аваковим та Кернесом, навіть не будучи любителями Райніна, змушені будуть орієнтуватись на якийсь інший полюс. Поки на Харківщині не складається конфігурація, зручна і для місцевих, і для центральних еліт, тому варіант з Райніним в ОПЗЖ цілком ймовірний».

При цьому сам Райнін також може поставити не на одну конячку. Його підопічна Юлія Світлична до останнього розраховувала бути перепризначеною на губернаторській посаді, і Кабмін навіть рекомендував це зробити, але в Офісі президента вирішили інакше. Подейкують, що тепер під Світличну буде створений окремий проект, який підбиратиме голоси тих, хто розчаровувався в «зеленій» команді, але для кого є неприйнятною проросійська компанія Медведчука–Рабіновича.

Павло Вуєць, «Главком»