В ході протестних акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб



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В ході протестних акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб

Серед затриманих виявилися і кореспонденти "Белсат» Напрямок пошуку

У жіночому марші в Мінську в суботу брали участь 10 тисяч осіб. В ході акцій протесту в Білорусі силовики затримали близько 70 осіб.

Про це повідомляє «Белсат».

Серед затриманих виявилися і кореспонденти «Белсат» Катерина Андрєєва і Максим Калитовський.

Видання уточнює, що їх звинувачують у непокорі міліціонерам та порушенні законодавства про ЗМІ. Суд має відбутися у вівторок, 15 вересня.

Нагадаємо, в суботу в Мінську відбувся жіночий марш з вимогою проведення нових президентських виборів, а також на підтримку заарештованих представників координаційної ради опозиції. Перед початком маршу силовики провели затримання учасників акції, які зібралися на площі Свободи.

Правозахисники заявляли про затримання понад 30 учасників маршу.