В Індії автобус зірвався в ущелину: 10 загиблих
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Аварія сталася через те, що водій автобуса не впорався з керуванням
В Індії автобус зірвався в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.
«Аварія сталася приблизно за 330 км на північний-захід від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш», - указується в повідомленні.
За словами представників поліції, вночі автобус з пасажирами впав в ущелину завглибшки 60 метрів. У результаті десять осіб загинули, близько трьох десятків постраждалих доправлені в лікарні.
За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася через те, що водій автобуса не впорався з керуванням.