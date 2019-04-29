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    В Індії автобус зірвався в ущелину: 10 загиблих

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    В Індії автобус зірвався в ущелину: 10 загиблих

    Аварія сталася через те, що водій автобуса не впорався з керуванням

    В Індії автобус зірвався в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.

    Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

    «Аварія сталася приблизно за 330 км на північний-захід від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш», - указується в повідомленні.

    За словами представників поліції, вночі автобус з пасажирами впав в ущелину завглибшки 60 метрів. У результаті десять осіб загинули, близько трьох десятків постраждалих доправлені в лікарні.

    За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася через те, що водій автобуса не впорався з керуванням.

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