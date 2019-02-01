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    В Індії розбився винищувач Mirage 2000

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    <div class="post-item__photo-author">Катастрофа винищувача Mirage 2000</div> - В Індії розбився винищувач Mirage 2000
    Катастрофа винищувача Mirage 2000
    Фото: ANI

    Обидва пілоти встигли катапультуватися, але жоден з них не вижив

    В районі міста Бангалуру індійського штату Карнатака розбився багатофункціональний винищувач ВПС Індії Mirage 2000. Про це пише агентство ANI.

    Аварія сталася, коли літак виконував випробувальний політ після модернізації на підприємстві авіабудівної корпорації Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

    Обидва пілоти встигли катапультуватися, але жоден з них не вижив. Перший пілот загинув під час приземлення, а другий від отриманих травм помер у госпіталі.

    Про причини аварії поки невідомо. Однак джерела агентства повідомляють, що у літака були певні технічні дефекти.

    Раніше повідомлялося, що літак у Токіо викотився за злітну смугу через ожеледь. На щастя, ніхто із пасажирів та екіпажу не постраждав. 

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