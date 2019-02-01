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    Літак у Токіо викотився за злітну смугу через ожеледь

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    <span>Літак викотився за межі обледенілої ЗПС</span> - Літак у Токіо викотився за злітну смугу через ожеледь
    Літак викотився за межі обледенілої ЗПС

    На борту літака перебували 200 пасажирів

    Літак Boeing 787 авіакомпанії Japan Airlines після посадки в аеропорту Токіо викотився за межі злітно-посадкової смуги через її зледеніння. Про це в п'ятницю, 1 лютого, пише NHK.

    Літак прилетів з Нью-Делі. На борту перебували 200 пасажирів.

    У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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    Літак у Токіо викотився за злітну смугу через ожеледь
    Літак у Токіо викотився за злітну смугу через ожеледь

    За попередніми даними, причиною події став сніг, що випав напередодні і спровокував обмерзання смуги.

    Нагадаємо, ввечері 31 січня в одеському аеропорту вимушено сів літак, який прямував з Москви. Як повідомили в Одеському аеропорту, Airbus A319-112 з пасажирами на борту намагався приземлитись у Кишиневі, але завадив сильний туман.

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