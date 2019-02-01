Літак у Токіо викотився за злітну смугу через ожеледь



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Літак викотився за межі обледенілої ЗПС

На борту літака перебували 200 пасажирів

Літак Boeing 787 авіакомпанії Japan Airlines після посадки в аеропорту Токіо викотився за межі злітно-посадкової смуги через її зледеніння. Про це в п'ятницю, 1 лютого, пише NHK.

Літак прилетів з Нью-Делі. На борту перебували 200 пасажирів.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

За попередніми даними, причиною події став сніг, що випав напередодні і спровокував обмерзання смуги.

Нагадаємо, ввечері 31 січня в одеському аеропорту вимушено сів літак, який прямував з Москви. Як повідомили в Одеському аеропорту, Airbus A319-112 з пасажирами на борту намагався приземлитись у Кишиневі, але завадив сильний туман.