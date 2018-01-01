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    В Індонезії в результаті падіння будівельного крану загинули четверо людей

    Трагедія сталася в Східній Джакарті
    У столиці Індонезії Джакарті під час падіння будівельного крану загинули четверо робітників. Про це повідомляє Сіньхуа. «Двоє людей загинули на місці події, ще двоє поранених померли в лікарні», - заявив начальник поліції Східної Джакарти старший комісар Йойон Тоно Сур'я Путра. Як зазначається, трагедія сталася в Східній Джакарті
    • Сьогодні, 02:27
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    Трагедія сталася в Східній Джакарті

    У столиці Індонезії Джакарті під час падіння будівельного крану загинули четверо робітників.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    «Двоє людей загинули на місці події, ще двоє поранених померли в лікарні», - заявив начальник поліції Східної Джакарти старший комісар Йойон Тоно Сур'я Путра.

    Як зазначається, трагедія сталася в Східній Джакарті ранком неділі, 4 лютого.

    Нагадаємо, в офісному комплексі індонезійського міста Джакарта, де знаходиться фондова біржа, обвалився балкон. Надзвичайна подія сталася поруч з кав'ярнею Starbucks.

    трагедія смерть Індонезія
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