В Індонезії в результаті падіння будівельного крану загинули четверо людей

Трагедія сталася в Східній Джакарті

У столиці Індонезії Джакарті під час падіння будівельного крану загинули четверо робітників. Про це повідомляє Сіньхуа. «Двоє людей загинули на місці події, ще двоє поранених померли в лікарні», - заявив начальник поліції Східної Джакарти старший комісар Йойон Тоно Сур'я Путра. Як зазначається, трагедія сталася в Східній Джакарті