В Індонезії в результаті падіння будівельного крану загинули четверо людей
- Сьогодні, 02:27
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Трагедія сталася в Східній Джакарті
У столиці Індонезії Джакарті під час падіння будівельного крану загинули четверо робітників.
Про це повідомляє Сіньхуа.
«Двоє людей загинули на місці події, ще двоє поранених померли в лікарні», - заявив начальник поліції Східної Джакарти старший комісар Йойон Тоно Сур'я Путра.
Як зазначається, трагедія сталася в Східній Джакарті ранком неділі, 4 лютого.
Нагадаємо, в офісному комплексі індонезійського міста Джакарта, де знаходиться фондова біржа, обвалився балкон. Надзвичайна подія сталася поруч з кав'ярнею Starbucks.