  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)

    У поліції заявили, що будь-яких вибухових пристроїв виявлено не було. Розслідування триває.
    В офісному комплексі індонезійського міста Джакарта, де знаходиться фондова біржа, обвалився балкон. Надзвичайна подія сталася поруч з кав'ярнею Starbucks. [GALLERY_BLOCK] Студенти прийшли на біржу на екскурсію. Балкон впав, не витримавши загальної ваги гостей. Причому, як видно на опублікованих в соцмережах кадрах, люди були і під
    • Сьогодні, 15:59
    • Розсилка
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів
    Фото: AP
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів

    У поліції заявили, що будь-яких вибухових пристроїв виявлено не було. Розслідування триває.

    В офісному комплексі індонезійського міста Джакарта, де знаходиться фондова біржа, обвалився балкон. Надзвичайна подія сталася поруч з кав'ярнею Starbucks.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)
    Фото: Reuters, АР

    Студенти прийшли на біржу на екскурсію. Балкон впав, не витримавши загальної ваги гостей. Причому, як видно на опублікованих в соцмережах кадрах, люди були і під конструкцією, передає Day.Az.

    Читайте також

    Зазначається, що ніхто не загинув. Повідомляється лише про 72 постраждалих. Очевидці вибігали на вулицю і зупиняли таксі, щоб доставити їх в лікарні міста.

    У поліції заявили, що будь-яких вибухових пристроїв виявлено не було. Розслідування триває.

    Читайте також
    Індонезія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ