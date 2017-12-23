В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів (фото, відео)

У поліції заявили, що будь-яких вибухових пристроїв виявлено не було. Розслідування триває.

В офісному комплексі індонезійського міста Джакарта, де знаходиться фондова біржа, обвалився балкон. Надзвичайна подія сталася поруч з кав'ярнею Starbucks. [GALLERY_BLOCK] Студенти прийшли на біржу на екскурсію. Балкон впав, не витримавши загальної ваги гостей. Причому, як видно на опублікованих в соцмережах кадрах, люди були і під



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Фото: AP В Індонезії балкон впав разом з десятками студентів

У поліції заявили, що будь-яких вибухових пристроїв виявлено не було. Розслідування триває.

В офісному комплексі індонезійського міста Джакарта, де знаходиться фондова біржа, обвалився балкон. Надзвичайна подія сталася поруч з кав'ярнею Starbucks.

Студенти прийшли на біржу на екскурсію. Балкон впав, не витримавши загальної ваги гостей. Причому, як видно на опублікованих в соцмережах кадрах, люди були і під конструкцією, передає Day.Az.

Зазначається, що ніхто не загинув. Повідомляється лише про 72 постраждалих. Очевидці вибігали на вулицю і зупиняли таксі, щоб доставити їх в лікарні міста.

У поліції заявили, що будь-яких вибухових пристроїв виявлено не було. Розслідування триває.