В Інституті раку торгували безкоштовними ліками для онкохворих



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У Києві викрито групу лікарів у корупційній «схемі» з безкоштовними медичними препаратами для онкохворих Фото: Нацполіція

Суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим коливалися від 3 тис. до 70 тис. грн

У Києві викрили групу лікарів, причетних до корупційної схеми призначення і видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян.

Про це інформує департамент захисту економіки Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, 16 серпня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку МОЗ України.

«Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб’єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків і медикаментів для потреб Інституту раку», – йдеться в повідомленні.

Суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 тис. до 70 тис. гривень. Суми «відкатів» за перемогу в тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод, повідомляють у поліції.

Під час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях Національного інституту Раку та за місцем мешкання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської поліції вилучили 20 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.