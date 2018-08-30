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    В Іраку 18 тисяч людей отруїлися брудною питною водою

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    В Іраку 18 тисяч людей отруїлися брудною питною водою

    На півдні Іраку існує ризик виникнення епідемії холери

    У місті Басра на півдні Іраку забрудненою водою отруїлися 18 тисяч людей, існує ризик виникнення епідемії холери.

    Про це йдеться в доповіді комісії з прав людини парламенту Іраку, повідомляє Аnadolu.

    «Через забруднення води в Басрі у 18 тисяч людей зафіксовані діарея, кишкові кольки та блювота», — зазначається в документі.

    Також в комісії з прав людини парламенту наголосили, що відсутність відповідних хімічних лабораторій у місті не дозволяє встановити точний рівень забруднення води.

    Експерти комісії попередили, якщо не будуть ухвалені дієві заходи для боротьби з інфекціями, існує ризик виникнення епідемії холери.

    Нагадаємо, нещодавно в Алжирі 147 людей захворіли на холеру.

     

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