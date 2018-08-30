В Іраку 18 тисяч людей отруїлися брудною питною водою
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На півдні Іраку існує ризик виникнення епідемії холери
У місті Басра на півдні Іраку забрудненою водою отруїлися 18 тисяч людей, існує ризик виникнення епідемії холери.
Про це йдеться в доповіді комісії з прав людини парламенту Іраку, повідомляє Аnadolu.
«Через забруднення води в Басрі у 18 тисяч людей зафіксовані діарея, кишкові кольки та блювота», — зазначається в документі.
Також в комісії з прав людини парламенту наголосили, що відсутність відповідних хімічних лабораторій у місті не дозволяє встановити точний рівень забруднення води.
Експерти комісії попередили, якщо не будуть ухвалені дієві заходи для боротьби з інфекціями, існує ризик виникнення епідемії холери.
Нагадаємо, нещодавно в Алжирі 147 людей захворіли на холеру.