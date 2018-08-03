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    В іранського математика вкрали медаль Філдса через 30 хв після нагородження

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    В іранського математика вкрали медаль Філдса&nbsp; - В іранського математика вкрали медаль Філдса через 30 хв після нагородження
    В іранського математика вкрали медаль Філдса 

    У 2018 році медаллю Філдса нагородили чотирьох математиків

    1 серпня в Ріо-де-Жанейро відбулася церемонії відкриття Міжнародного математичного конгресу де оголосили лауреатів Філдсівської премії. Однак вже за півгодини після нагородження, в лауреата з Ірану вкрали медаль.

    Про це повідомляє The Guardian.

    У 2018 році медаллю Філдса нагородили чотирьох математиків — Каучера Біркара з Ірану, італійця Алессіо Фігаллі, австралійця Акшайя Венкатеша та німця Петера Шольце.

    Каучер Біркар, курд за національністю, в роки іраксько-іранської війни втік до Великобританії разом з сім’єю. Нині він має британське підданство і викладає в Кембриджі. Його нагородили медаллю за докази обмеженості розшарувань Фано і внесок в дослідження програми мінімальних моделей.

    Вже через півгодини після нагородження медаль Біркара вкрали. Учений залишив свій дипломат без нагляду на столі в павільйоні, де проходила церемонія. Пізніше кейс знайшли, але медалі в ньому не було.

    За словами поліції, їм вдалося встановити підозрюваного у крадіжці завдяки записам з камер спостереження.

    Філдсівську премію за видатні досягнення в математиці заснував канадський вчений Джон Філдс. Вона вважається однією з найпрестижніших у світі нагород з математики та присуджується раз на чотири роки вченим не старше 40 років.

    Вперше філдсівську медаль вручили в 1936 році. Вартість медалі, що виготовляється з 14-каратного золота, становить близько чотирьох тисяч доларів.

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