В Іспанії каталонські сепаратисти розпочали голодування у в'язниці



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Жорді Турулл

Жорді Санчес і Жорді Турулл вважають, що Мадрид не здатний надати законні гарантії справедливого суду над ними

Голова громадської організації «Каталонська національна свобода», що виступала за відділення регіону від Іспанії Жорді Санчес і екс-депутат місцевого парламенту Жорді Турулл оголосили про безстрокове голодування.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лідери каталонських сепаратистів, яких утримують у в’язниці, звинуватили владу країни в нездатності надати законні гарантії справедливого над ними суду.

«Ми не відмовимося від наших прав на справедливий суд», - сказано в заяві сепаратистів.

Адвокат затриманих Жорді Піна заявив, що не схвалює тактику його підзахисних, але додав, що «повністю підтримує».

«Я не рекомендував цих дій. Це рішення моїх клієнтів», - заявив Піна.

У той же час голова уряду Іспанії Педро Санчес заявив, що «лідери сепаратистів», як і всі інші громадяни, мають захист законом і можуть розраховувати на «справедливий судовий розгляд».

Нагадаємо, що 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. Серед тих, хто перебуває за ґратами в Мадриді, і 53-річний екс-лідер партії «Каталонська національна асамблея» Жорді Санчес. Саме його кандидатуру вже двічі висували на пост керівника каталонського уряду.

Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон після проведення референдуму за незалежність регіону від Іспанії і пред'явлення звинувачень в сепаратизмі і непокорі законному уряду планував втекти з країни в Росію.