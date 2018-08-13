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    В Іспанії під час концерту під фанатами провалилася платформа

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    В Іспанії під час концерту під фанатами провалилася платформа

    Дерев'яна платформа не витримала ваги великої кількості глядачів

    В іспанському місті Віго щонайменше 266 осіб постраждали на фестивалі O Marisquiño.

    Про це повідомляє Faro de Vigo.

    Інцидент стався під час виступу репера Rels B на набережній. Після того, як він попросив глядачів пострибати, фанати, що розташовувалися на платформі, впали разом з нею у воду.

    Дерев'яна платформа не витримала ваги великої кількості глядачів.

    З усіх потерпілих п'ятеро дістали серйозні поранення, з них двоє були неповнолітніми. Їх доставили в найближчі лікарні.

    Як повідомляє поліція, загиблих внаслідок інциденту немає.

    За словами очевидців, після падіння платформи почалася паніка. Потерпілі не могли вибратися і падали один на одного.

    Нагадаємо, у німецькій комуні Лідербахе в результаті ДТП постраждали 27 осіб. Аварія сталася в неділю, 12 серпня, під час екскурсійного туру по кукурудзяному лабіринту.

    Джерело: 112 Україна

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