В Іспанії під час концерту під фанатами провалилася платформа



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Дерев'яна платформа не витримала ваги великої кількості глядачів

В іспанському місті Віго щонайменше 266 осіб постраждали на фестивалі O Marisquiño.

Про це повідомляє Faro de Vigo.

Інцидент стався під час виступу репера Rels B на набережній. Після того, як він попросив глядачів пострибати, фанати, що розташовувалися на платформі, впали разом з нею у воду.

Дерев'яна платформа не витримала ваги великої кількості глядачів.

З усіх потерпілих п'ятеро дістали серйозні поранення, з них двоє були неповнолітніми. Їх доставили в найближчі лікарні.

Як повідомляє поліція, загиблих внаслідок інциденту немає.

За словами очевидців, після падіння платформи почалася паніка. Потерпілі не могли вибратися і падали один на одного.

Нагадаємо, у німецькій комуні Лідербахе в результаті ДТП постраждали 27 осіб. Аварія сталася в неділю, 12 серпня, під час екскурсійного туру по кукурудзяному лабіринту.

Джерело: 112 Україна