В Німеччині сталася масштабна ДТП в кукурудзяному лабіринті



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За попередніми даними, шестеро постраждалих знаходяться у важкому стані

У німецькій комуні Лідербахе в результаті ДТП постраждали 27 осіб.

Про це повідомляє Hessenschau.

Аварія сталася в неділю, 12 серпня, під час екскурсійного туру по кукурудзяному лабіринту.

Повідомляється, що трактор з причепом перекинувся на різкому повороті. За попередніми даними, шестеро людей у важкому стані.

Кукурудзяний лабіринт в Лідербахе є популярним місцем серед туристів. Торік його відвідали понад 20 тисяч людей. Лабіринт позиціонується організаторами турів як «пародія на американські гірки».

Нагадаємо, у травні в Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з України потрапив у масштабну ДТП.

Автобус на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де знаходилося два десятка пасажирів, було знесено.

Джерело: 112 Україна