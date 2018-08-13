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    В Німеччині сталася масштабна ДТП в кукурудзяному лабіринті

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    В Німеччині сталася масштабна ДТП в кукурудзяному лабіринті

    За попередніми даними, шестеро постраждалих знаходяться у важкому стані

    У німецькій комуні Лідербахе в результаті ДТП постраждали 27 осіб.

    Про це повідомляє Hessenschau.

    Аварія сталася в неділю, 12 серпня, під час екскурсійного туру по кукурудзяному лабіринту.

    Повідомляється, що трактор з причепом перекинувся на різкому повороті. За попередніми даними, шестеро людей у важкому стані.

    Кукурудзяний лабіринт в Лідербахе є популярним місцем серед туристів. Торік його відвідали понад 20 тисяч людей. Лабіринт позиціонується організаторами турів як «пародія на американські гірки».

    Нагадаємо, у травні в Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з України потрапив у масштабну ДТП.

    Автобус на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де знаходилося два десятка пасажирів, було знесено.

    Джерело: 112 Україна

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