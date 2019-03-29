В Італії не будуть не спрощувати правила придбання зброї



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Заступник прем'єр-міністра Італії вважає, що безпека «не приходить через наявність на вулиці більшої кількості зброї»

Заступник прем'єр-міністра та міністр праці й промисловості Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його рух «5 зірок» не підтримає законопроект, що спрощує придбання вогнепальної зброї.

«У парламенті існує законопроект, підписаний 70 депутатами, який має на меті полегшити закупівлю зброї для самооборони. Ніхто з обраних представників руху не проголосує за це», - написав Луїджі Ді Майо у Facebook.

«Безпека, безумовно, не приходить через наявність на вулиці більшої кількості зброї, навпаки. Ми виконуємо урядову угоду, дотримуючись волі громадян», - додав він.

Джерела в ультраправій «Лізі», коаліційному партнерові «5 зірок», сказали ANSA, що партія не має наміру форсувати це питання і задоволена законом заступника прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Розширення права на самооборону було остаточно затверджено в четвер. Як повідомляє джерело, законопроект про спрощення придбання зброї був не пріоритетним для «Ліги».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд країни підтримав поправки до закону про зброю, викликані терактом в місті Крайстчерч.

Джерело: Європейська правда