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    Після теракту уряд Нової Зеландії прийняв поправки до закону про зброю

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    <div class="alt"> <p>Внаслідок теракту у Новій Зеландії загинули 50 людей</p> </div> <div class="copy"></div> - Після теракту уряд Нової Зеландії прийняв поправки до закону про зброю

    Внаслідок теракту у Новій Зеландії загинули 50 людей

    Фото: Euronews

    Заступник прем'єр-міністра Уінстон Пітерс сказав, що «весь світ змінився» після теракту, і зазначив - «наші закони теж»

    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд підтримав поправки до закону про зброю, викликані терактом в місті Крайстчерч.

    Про це повідомляє видання Stuff.nz.

    Ардерн поки не говорить про деталі поправок до закону.

    Заступник прем'єр-міністра Уінстон Пітерс сказав з цього приводу, що «весь світ змінився» після теракту, і зазначив - «наші закони теж».

    Ардерн не назвала дату жалоби на цьому тижні, але уточнила, що загальнонаціональний траур згодом оголосять.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

    За останніми даними, в результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. З них 34 людини знаходяться в лікарнях, 12 постраждалих у важкому стані.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

    Джерело: Интерфакс

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