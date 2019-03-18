Після теракту уряд Нової Зеландії прийняв поправки до закону про зброю



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Внаслідок теракту у Новій Зеландії загинули 50 людей Фото: Euronews

Заступник прем'єр-міністра Уінстон Пітерс сказав, що «весь світ змінився» після теракту, і зазначив - «наші закони теж»

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд підтримав поправки до закону про зброю, викликані терактом в місті Крайстчерч.

Про це повідомляє видання Stuff.nz.

Ардерн поки не говорить про деталі поправок до закону.

Заступник прем'єр-міністра Уінстон Пітерс сказав з цього приводу, що «весь світ змінився» після теракту, і зазначив - «наші закони теж».

Ардерн не назвала дату жалоби на цьому тижні, але уточнила, що загальнонаціональний траур згодом оголосять.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

За останніми даними, в результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. З них 34 людини знаходяться в лікарнях, 12 постраждалих у важкому стані.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

Джерело: Интерфакс