В Італії Рух п’яти зірок закликав провести дострокові вибори у червні

Євроскептики і далі мають найбільшу підтримку серед окремих партій

Представники Руху п’яти зірок виступили проти створення уряду національної єдності. На їх думку, Італія має провести дострокові вибори 24 червня для виведення країни із невизначеності на фоні неспроможності сформувати уряд після виборів 4 березня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Член Руху Луїджі ді Майо заперечив, що в



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Луїджі Ді Майо

Євроскептики і далі мають найбільшу підтримку серед окремих партій

Представники Руху п’яти зірок виступили проти створення уряду національної єдності. На їх думку, Італія має провести дострокові вибори 24 червня для виведення країни із невизначеності на фоні неспроможності сформувати уряд після виборів 4 березня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Член Руху Луїджі ді Майо заперечив, що в країні немає часу на проведення виборів і має, щоб обрати перехідний захід. Тим самим Рух п’яти зірок фактично відхилив пропозицію президента Італії Серджіо Маттарелли провести консультації 7 травня.

На думку Луїджі ді Майо, якщо буде сформовано перехідний уряд, то він буде триматися влади за будь-яку ціну.

Також представник Руху п’яти зірок виступив проти ідеї провести реформу виборчого законодавства задля попередження подібної невизначеності щодо формування уряду.

Опитування громадської думки в Італії фіксують, що Рух п’яти зірок підтримують 33,2% італійців проти 32,7% в березні 2018 року. Правоцентристи у випадку проведення дострокових виборів могли отримати 39,5% проти 37,1%. Підтримка лівоцентристів складає 21,1% проти 22,8%. Найбільше зросла підтримка Ліги Півночі, яка входить в коаліцію правоцентристів – із 17,4% до 22,9%.

Нагадаємо, раніше президент Італії Серджіо Маттарелла закликав провести нові консультації щодо створення уряду 7 травня, щоб таким чином вийти із глухого кута, в якому країна перебуває після виборів до парламенту 4 березня.