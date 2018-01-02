В Італії сталася масштабна ДТП: є загиблі
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В результаті аварії загинули шестеро людей
В Італії в результаті зіткнення двох вантажівок, бензовозу і легкового автомобіля загинули шість осіб.
Про це повідомляє сайт ANSA.
«Шість людей загинули, включаючи французьку сім'ю, в результаті аварії на шосе А21 між Брешією і Манербіо, де зіткнулися бензовоз, дві вантажівки, а також автомобіль з п'ятьма людьми, серед яких були двоє дітей», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, крім всіх пасажирів легкового автомобіля загинув також водій однієї з вантажівок.
maxitamponamento a #Piacenza in #A21 ecco cosa è successo... https://t.co/McdPOhazpT pic.twitter.com/30yN6S1ZTW— Piacenza Sera (@PiacenzaSera) 20 грудня 2016 р.
Повідомляється, що шосе A21 закрито для проїзду до ранку: поліція проведе огляд місця ДТП з метою встановлення точної динаміки зіткнення.
Нагадаємо, на автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин.