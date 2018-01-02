  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Італії сталася масштабна ДТП: є загиблі

    В результаті аварії загинули шестеро людей
    В Італії в результаті зіткнення двох вантажівок, бензовозу і легкового автомобіля загинули шість осіб. Про це повідомляє сайт ANSA. «Шість людей загинули, включаючи французьку сім'ю, в результаті аварії на шосе А21 між Брешією і Манербіо, де зіткнулися бензовоз, дві вантажівки, а також автомобіль з п'ятьма людьми, серед яких були двоє
    • Сьогодні, 06:42
    • Розсилка

    В результаті аварії загинули шестеро людей

    В Італії в результаті зіткнення двох вантажівок, бензовозу і легкового автомобіля загинули шість осіб.

    Про це повідомляє сайт ANSA.

    «Шість людей загинули, включаючи французьку сім'ю, в результаті аварії на шосе А21 між Брешією і Манербіо, де зіткнулися бензовоз, дві вантажівки, а також автомобіль з п'ятьма людьми, серед яких були двоє дітей», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, крім всіх пасажирів легкового автомобіля загинув також водій однієї з вантажівок.

    Повідомляється, що шосе A21 закрито для проїзду до ранку: поліція проведе огляд місця ДТП з метою встановлення точної динаміки зіткнення.

    Нагадаємо, на автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин.

    ДТП Італія вантажівки автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ