В Італії сталася масштабна ДТП: є загиблі

В результаті аварії загинули шестеро людей

В Італії в результаті зіткнення двох вантажівок, бензовозу і легкового автомобіля загинули шість осіб. Про це повідомляє сайт ANSA. «Шість людей загинули, включаючи французьку сім'ю, в результаті аварії на шосе А21 між Брешією і Манербіо, де зіткнулися бензовоз, дві вантажівки, а також автомобіль з п'ятьма людьми, серед яких були двоє



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В результаті аварії загинули шестеро людей

В Італії в результаті зіткнення двох вантажівок, бензовозу і легкового автомобіля загинули шість осіб.

Про це повідомляє сайт ANSA.

«Шість людей загинули, включаючи французьку сім'ю, в результаті аварії на шосе А21 між Брешією і Манербіо, де зіткнулися бензовоз, дві вантажівки, а також автомобіль з п'ятьма людьми, серед яких були двоє дітей», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, крім всіх пасажирів легкового автомобіля загинув також водій однієї з вантажівок.

Повідомляється, що шосе A21 закрито для проїзду до ранку: поліція проведе огляд місця ДТП з метою встановлення точної динаміки зіткнення.

Нагадаємо, на автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин.