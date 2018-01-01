На трасі в США зіткнулися 35 автомобілів: загинула одна людина

Причиною інциденту стали снігові замети і погана видимість

На автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин. Про це повідомляє ABC з посиланням на представника місцевої влади. В результаті ДТП одна людина загинула, ще один перебуває у важкому стані. Як уточнив представник місцевої влади,