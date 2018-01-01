  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На трасі в США зіткнулися 35 автомобілів: загинула одна людина

    Причиною інциденту стали снігові замети і погана видимість
    На автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин. Про це повідомляє ABC з посиланням на представника місцевої влади.  В результаті ДТП одна людина загинула, ще один перебуває у важкому стані.  Як уточнив представник місцевої влади,
    • Сьогодні, 04:28
    • Розсилка

    Причиною інциденту стали снігові замети і погана видимість

    На автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин.

    Про це повідомляє ABC з посиланням на представника місцевої влади. 

    В результаті ДТП одна людина загинула, ще один перебуває у важкому стані. 

    Як уточнив представник місцевої влади, учасниками інциденту стали близько 25 легкових автомобілів і десять великих вантажівок.

    За попередніми даними, причиною інциденту стали снігові замети і погана видимість. 

     Баффало з 26 грудня по 5 січня проходить чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд.

    Раніше повідомлялося, що у Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став суддя з Білої Церкви.

    ДТП США Нью-Йорк автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ