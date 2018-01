На трасі в США зіткнулися 35 автомобілів: загинула одна людина

Причиною інциденту стали снігові замети і погана видимість

На автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин.

Про це повідомляє ABC з посиланням на представника місцевої влади.

В результаті ДТП одна людина загинула, ще один перебуває у важкому стані.

Як уточнив представник місцевої влади, учасниками інциденту стали близько 25 легкових автомобілів і десять великих вантажівок.

