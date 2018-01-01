На трасі в США зіткнулися 35 автомобілів: загинула одна людина
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Причиною інциденту стали снігові замети і погана видимість
На автотрасі, що проходить неподалік від розташованого на півночі американського штату Нью-Йорк міста Баффало, сталося зіткнення одразу 35 автомашин.
Про це повідомляє ABC з посиланням на представника місцевої влади.
В результаті ДТП одна людина загинула, ще один перебуває у важкому стані.
Як уточнив представник місцевої влади, учасниками інциденту стали близько 25 легкових автомобілів і десять великих вантажівок.
JUST IN: Video of ~100 car pileup on I-90 outside #Buffalo - shot by Kadire Flowers pic.twitter.com/4DvIYqMqJu— Stephen Marth (@StephenMarth) 2 січня 2018 р.
За попередніми даними, причиною інциденту стали снігові замети і погана видимість.
Баффало з 26 грудня по 5 січня проходить чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд.
Раніше повідомлялося, що у Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став суддя з Білої Церкви.