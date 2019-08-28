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    В Італії сталося виверження вулкану Стромболі

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    Високий стовп диму було видно за багато кілометрів - В Італії сталося виверження вулкану Стромболі
    Високий стовп диму було видно за багато кілометрів

    Виверження також призвело до невеликих локальних поже

    На півдні Італії 28 серпня прокинувся вулкан Стромболі. Потужне виверження сталося після полудня, викинувши в повітря високий стовп попелу.

    Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

    Наразі про постраждалих не повідомляють.

    Виверження Стромболі відчули не тільки туристи та мешканці однойменного острова але й на сусідніх островах. Високий стовп диму було видно за багато кілометрів.

    Виверження також призвело до невеликих локальних пожеж.

    Останнє виверження вулкану Стромболі сталося 3 липня. Тоді загинула людина.

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