В Італії сталося виверження вулкану Стромболі



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Високий стовп диму було видно за багато кілометрів

Виверження також призвело до невеликих локальних поже

На півдні Італії 28 серпня прокинувся вулкан Стромболі. Потужне виверження сталося після полудня, викинувши в повітря високий стовп попелу.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Наразі про постраждалих не повідомляють.

Виверження Стромболі відчули не тільки туристи та мешканці однойменного острова але й на сусідніх островах. Високий стовп диму було видно за багато кілометрів.

Виверження також призвело до невеликих локальних пожеж.

Останнє виверження вулкану Стромболі сталося 3 липня. Тоді загинула людина.