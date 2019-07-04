В Італії під час виверження вулкана загинув турист



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Пошуково-рятувальні бригади намагаються врятувати ще двох туристів, які опинилися в пастці через лаву, що стікає

У результаті виверження вулкана на італійському острові Стромболі загинув турист, а його товариш отримав поранення.

Про це повідомило видання RaiNews.

Відзначається, що загиблим виявився 35-річний чоловік із сицилійського міста Мілаццо, який разом із другом прогулювався в районі вершини вулкана.

Зараз пошуково-рятувальні бригади намагаються врятувати ще двох туристів, які опинилися в пастці через лаву, що стікає.

Вулкан на острові Стромболі на північ від Сицилії викинув стовп диму після серії вибухів і виверження. За словами очевидців, схилом гори стікають два потоки лави. Попіл, що падає з неба, призвів до декількох спалахів на невеликому острові.

#Stromboli Violente esplosioni dal cratere. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti, @emergenzavvf e Canadair in azione.

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Як вказує видання, два вибухи, що сталися вдень у кратері вулкана, стали найсильнішими за всю історію спостережень (система моніторингу вулканів запрацювала в Італії у 1985 році).