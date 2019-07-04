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    В Італії під час виверження вулкана загинув турист

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    В Італії під час виверження вулкана загинув турист

    Пошуково-рятувальні бригади намагаються врятувати ще двох туристів, які опинилися в пастці через лаву, що стікає

    У результаті виверження вулкана на італійському острові Стромболі загинув турист, а його товариш отримав поранення.

    Про це повідомило видання RaiNews.

    Відзначається, що загиблим виявився 35-річний чоловік із сицилійського міста Мілаццо, який разом із другом прогулювався в районі вершини вулкана.

    Зараз пошуково-рятувальні бригади намагаються врятувати ще двох туристів, які опинилися в пастці через лаву, що стікає.

    Вулкан на острові Стромболі на північ від Сицилії викинув стовп диму після серії вибухів і виверження. За словами очевидців, схилом гори стікають два потоки лави. Попіл, що падає з неба, призвів до декількох спалахів на невеликому острові.

    Як вказує видання, два вибухи, що сталися вдень у кратері вулкана, стали найсильнішими за всю історію спостережень (система моніторингу вулканів запрацювала в Італії у 1985 році).

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