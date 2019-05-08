  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Італії звільнили міністра за хабарі

    • Розсилка
    <p>Ліга Півночі, яка теж входить в правлячу коаліцію, наполягала на тому, щоб Армандо Сірі зберіг посаду до завершення розслідування</p> - В Італії звільнили міністра за хабарі

    Ліга Півночі, яка теж входить в правлячу коаліцію, наполягала на тому, щоб Армандо Сірі зберіг посаду до завершення розслідування

    Відставка Армандо Сірі може загострити протиріччя всередині правлячої коаліції в Італії

    Джерела в уряді Італії повідомляють про те, що прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте звільнив із посади молодшого міністра. Мова йде про Армандо Сірі, який працював в міністерстві транспорту.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Проти чиновника минулого місяця було розпочато розслідування – Сірі звинувачують в отриманні хабаря від власника вітрових електростанцій, який в свою чергу зв’язаний із сицилійською мафією.

    На відставці молодшого міністра наполягав Рух п’яти зірок, який будує свій імідж на необхідності жорстокої протидії корупції в Італії. Зі свого боку Ліга Півночі, яка теж входить в правлячу коаліцію, наполягала на тому, щоб Армандо Сірі зберіг посаду до завершення розслідування.

    До цього Сірі працював в якості радника із економічних питань в очільника партії Ліга Півночі Маттео Сальвіні.

    Відставка чиновника в міністерстві транспорту може загострити наявні протиріччя між Лігою Півночі і Рухом п’яти зірок, які із минулого року спільно правлять Італією в рамках коаліційного уряду. На сьогодні ці дві політичні сили конкурують між собою за голоси італійців в рамках проведення виборів до Європейського парламенту.

    Нагадаємо, італійський політик Сільвіо Берлусконі, який до цього чотири рази був главою уряду Італії, а нещодавно переніс операцію, заявив про продовження передвиборчої кампанії.

    Читайте також
    Італія партії політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ