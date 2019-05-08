В Італії звільнили міністра за хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліга Півночі, яка теж входить в правлячу коаліцію, наполягала на тому, щоб Армандо Сірі зберіг посаду до завершення розслідування

Відставка Армандо Сірі може загострити протиріччя всередині правлячої коаліції в Італії

Джерела в уряді Італії повідомляють про те, що прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте звільнив із посади молодшого міністра. Мова йде про Армандо Сірі, який працював в міністерстві транспорту.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Проти чиновника минулого місяця було розпочато розслідування – Сірі звинувачують в отриманні хабаря від власника вітрових електростанцій, який в свою чергу зв’язаний із сицилійською мафією.

На відставці молодшого міністра наполягав Рух п’яти зірок, який будує свій імідж на необхідності жорстокої протидії корупції в Італії. Зі свого боку Ліга Півночі, яка теж входить в правлячу коаліцію, наполягала на тому, щоб Армандо Сірі зберіг посаду до завершення розслідування.

До цього Сірі працював в якості радника із економічних питань в очільника партії Ліга Півночі Маттео Сальвіні.

Відставка чиновника в міністерстві транспорту може загострити наявні протиріччя між Лігою Півночі і Рухом п’яти зірок, які із минулого року спільно правлять Італією в рамках коаліційного уряду. На сьогодні ці дві політичні сили конкурують між собою за голоси італійців в рамках проведення виборів до Європейського парламенту.

Нагадаємо, італійський політик Сільвіо Берлусконі, який до цього чотири рази був главою уряду Італії, а нещодавно переніс операцію, заявив про продовження передвиборчої кампанії.