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    Берлусконі після операції заявив, що й надалі буде боротися за мандат в Європарламенті

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    Сільвіо Берлусконі вийшов з лікарні після операції&nbsp; - Берлусконі після операції заявив, що й надалі буде боротися за мандат в Європарламенті
    Сільвіо Берлусконі вийшов з лікарні після операції 

    Колишній італійський прем’єр визнав, що госпіталізація викликала страх за життя

    Італійський політик Сільвіо Берлусконі, який до цього чотири рази був главою уряду Італії, заявив в понеділок про продовження передвиборчої кампанії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Відповідну заяву він зробив, коли залишав госпіталь Сан Раффаеле в Мілані після госпіталізації і операції 30 квітня 2019 року. Берлусконі заявив про те, що почуває себе добре і швидко одужує. Проте він визнав, що госпіталізація налякала його – колишній італійський прем’єр почав вважати, що це кінець його життя.

    Глава партії «Вперед Італія» залишив уряд в 2011 році на фоні загострення економічної кризи.

    Сільвіо Берлусконі балотується до Європейського парламенту після того, як суд зняв обмеження на можливість обіймати державні посади через звинувачення в податкових махінаціях. 

    Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Італії, лідер Forza Italia Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані.

    Наступного дня Берлусконі переніс хірургічну операцію через кишкову непрохідність. Під час огляду лікарі знайшли закупорення в тонкому кишечнику, що спричиняло непрохідність, а тому довелось провести операцію. 

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