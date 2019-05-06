Берлусконі після операції заявив, що й надалі буде боротися за мандат в Європарламенті



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Сільвіо Берлусконі вийшов з лікарні після операції

Колишній італійський прем’єр визнав, що госпіталізація викликала страх за життя

Італійський політик Сільвіо Берлусконі, який до цього чотири рази був главою уряду Італії, заявив в понеділок про продовження передвиборчої кампанії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Відповідну заяву він зробив, коли залишав госпіталь Сан Раффаеле в Мілані після госпіталізації і операції 30 квітня 2019 року. Берлусконі заявив про те, що почуває себе добре і швидко одужує. Проте він визнав, що госпіталізація налякала його – колишній італійський прем’єр почав вважати, що це кінець його життя.

Глава партії «Вперед Італія» залишив уряд в 2011 році на фоні загострення економічної кризи.

Сільвіо Берлусконі балотується до Європейського парламенту після того, як суд зняв обмеження на можливість обіймати державні посади через звинувачення в податкових махінаціях.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Італії, лідер Forza Italia Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані.

Наступного дня Берлусконі переніс хірургічну операцію через кишкову непрохідність. Під час огляду лікарі знайшли закупорення в тонкому кишечнику, що спричиняло непрохідність, а тому довелось провести операцію.