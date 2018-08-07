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    В Івано-Франківську суддю спіймали на хабарі

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    В Івано-Франківську суддю спіймали на хабарі
    Фото: прес-центр СБУ

    Оперативники затримали посадовця в одному із розважальних закладів

    В Івано-Франківську викрили на хабарі суддю одного з судів області.

    Про це 7 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Встановлено, що суддя вимагав від керівника комерційної структури п’ять тисяч євро. За вказану суму посадовець обіцяв безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства», - заявили в СБУ.

    Оперативники затримали суддю в одному із розважальних закладів Івано-Франківська під час одержання хабара.

    Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    «У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії», - повідомили в СБУ.

    Нагадаємо, 3 серпня під час одержання хабара затримано прокурора однієї з місцевих прокуратур Івано-Франківської області.

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