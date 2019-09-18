В ЄС хочуть посилити контроль за виконанням санкцій



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Питання санкцій передадуть до компетенції фінансових структур

В листопаді контроль за реалізацією санкційної політики ЄС перейде до фінансових структур Європейської комісії.

Про це пише ресурс РБК.

Відповідний підрозділ ЄС, який займався даними питаннями (Unit FPI.5), буде виведений із підпорядкування Верховного представника із зовнішніх справ і політики безпеки.

Питання санкцій в новому складі Європейської комісії буде контролювати Валдіс Домбровскіс. Відомство заступника глави Єврокомісії буде займатися як санкціями, які були запроваджені ЄС, так і обмеженнями третіх країн щодо цього інтеграційного утворення.

Також Домбровскіс буде займатися питаннями боротьби із фінансовими злочинами, включно із відмиванням грошей – раніше цим питанням в ЄС відало Генеральне управління юстиції.

Таким чином в ЄС хочуть запровадити практику, яка існує на рівні таких держав як США, Велика Британія чи Франція, де саме відділи мінфіну займаються питаннями санкцій, що забезпечує кращий контроль за їх виконанням.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає недостатніми санкції проти РФ для того, щоб Росія залишила Донбас чи Крим.