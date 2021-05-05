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    В Європі провели масштабну операцію проти мафіозного клану Ндрангета

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    У зловмисників вилучено сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності - В Європі провели масштабну операцію проти мафіозного клану Ндрангета
    У зловмисників вилучено сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності
    dpa

    В Італії та Німеччині затримали 31 особу, причетну до діяльності одного з найпотужніших злочинних угруповань

    В рамках спільного італійсько-німецького розслідування проти найпотужнішого мафіозного клану Ндрангета затримано 31 особу за звинуаченнями в незаконному обороті наркотиків, відмиванні грошей і систематичному ухиленні від сплати податків з боку італійських піцерій і ресторанів в Німеччині. Про це повідомляє агентство АР.

    Європол і Євроюст, які координують діяльність правоохоронних органів в Європі, заявили, що в операції взяли участь понад 800 співробітників поліції і податкових органів.

    Експерти з обох країн сформували спільну команду для розслідування справи, що ускладнювалося через зашифровані телефонні системи, які підозрювані використовували для зв'язку.

    Провідний прокурор Італії по боротьбі з мафією Федеріко Каф’єро де Рахо заявив, що розслідування в Турині підтвердило, наскільки глибоко Ндрангета проникла в легітимну економіку.

    Підозрювані, як вважається, відмивали доходи від продажу кокаїну на підставних підприємствах, таких як ресторани, продаж автомобілів і підприємства з імпорту та експорту продуктів харчування.

    Головний прокурор у німецькій Констанці Йоганнес-Георг Рот заявив під час пресконференції, що розслідування виявило великомасштабне «систематичне ухилення від сплати податків» італійськими піцеріями і ресторанами по всій Німеччині.

    За його словами, ресторатори розробили цілу бізнес-модель, що включала імпорт італійських продуктів харчування і ухилення від сплати податків у Німеччині.

    У заяві Європолу та Євроюсту йдеться, що у зловмисників було вилучено сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності.

    Нагадаємо, у квітні в Італії затримали 26 членів мафіозного угруповання «Каморра».
    Теги: Німеччина Італія мафія злочинність розслідування
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