В Європі провели масштабну операцію проти мафіозного клану Ндрангета
В Італії та Німеччині затримали 31 особу, причетну до діяльності одного з найпотужніших злочинних угруповань
В рамках спільного італійсько-німецького розслідування проти найпотужнішого мафіозного клану Ндрангета затримано 31 особу за звинуаченнями в незаконному обороті наркотиків, відмиванні грошей і систематичному ухиленні від сплати податків з боку італійських піцерій і ресторанів в Німеччині. Про це повідомляє агентство АР.
Європол і Євроюст, які координують діяльність правоохоронних органів в Європі, заявили, що в операції взяли участь понад 800 співробітників поліції і податкових органів.
Експерти з обох країн сформували спільну команду для розслідування справи, що ускладнювалося через зашифровані телефонні системи, які підозрювані використовували для зв'язку.
Провідний прокурор Італії по боротьбі з мафією Федеріко Каф’єро де Рахо заявив, що розслідування в Турині підтвердило, наскільки глибоко Ндрангета проникла в легітимну економіку.
Підозрювані, як вважається, відмивали доходи від продажу кокаїну на підставних підприємствах, таких як ресторани, продаж автомобілів і підприємства з імпорту та експорту продуктів харчування.
Головний прокурор у німецькій Констанці Йоганнес-Георг Рот заявив під час пресконференції, що розслідування виявило великомасштабне «систематичне ухилення від сплати податків» італійськими піцеріями і ресторанами по всій Німеччині.
За його словами, ресторатори розробили цілу бізнес-модель, що включала імпорт італійських продуктів харчування і ухилення від сплати податків у Німеччині.
У заяві Європолу та Євроюсту йдеться, що у зловмисників було вилучено сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності.Нагадаємо, у квітні в Італії затримали 26 членів мафіозного угруповання «Каморра».