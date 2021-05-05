Групові зґвалтування і тортури: стало відомо про злочини російських найманців у ЦАР

За 2021 рік російські найманці здійснили 26 вбивств та п’ять групових згвалтувань у ЦАР

Згідно з доповіддю ООН, на рахунку росіян ціла низка військових злочинів у ЦАР

Французькі журналісти розповіли про військові злочини російських найманців у Центральноафриканській республіці. Розслідування радіо RFI ґрунтується на доповіді спеціальної робочої групи ООН.

На боці урядових військ ЦАР зараз скандально відома ПВК Вагнера, а також Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU. За даними журналістів, їхні бойовики причетні до цілої низки злочинів проти мирних жителів.

У матеріалах ООН зазначено, що лише в період із січня до середини квітня 2021 року російські найманці здійснили 26 вбивств, п’ять групових згвалтувань і 27 разів проводили незаконні арешти для допитів із застосуванням тортур.

Крім того, на рахунку найманців загибель і поранення мирних жителів, у тому числі дітей, унаслідок безладного вогню, розбійні напади, захоплення і знищення будівель, а також викрадення людей.

Російська сторона називає своїх найманців «інструкторами». За офіційними даними, наразі їх кількість у ЦАР становить 535 осіб.

У завдання росіян входить підтримка урядової армії в протистоянні з повстанцями та охорона стратегічних об’єктів.

У липні 2018 року в ЦАР були вбиті журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко, які розслідували діяльність найманців із РФ у цій країні.