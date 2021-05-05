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    Групові зґвалтування і тортури: стало відомо про злочини російських найманців у ЦАР

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    За 2021 рік російські найманці здійснили 26 вбивств та п&rsquo;ять групових згвалтувань у ЦАР - Групові зґвалтування і тортури: стало відомо про злочини російських найманців у ЦАР
    За 2021 рік російські найманці здійснили 26 вбивств та п’ять групових згвалтувань у ЦАР
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з доповіддю ООН, на рахунку росіян ціла низка військових злочинів у ЦАР

    Французькі журналісти розповіли про військові злочини російських найманців у Центральноафриканській республіці. Розслідування радіо RFI ґрунтується на доповіді спеціальної робочої групи ООН.

    На боці урядових військ ЦАР зараз скандально відома ПВК Вагнера, а також Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU. За даними журналістів, їхні бойовики причетні до цілої низки злочинів проти мирних жителів.

    У матеріалах ООН зазначено, що лише в період із січня до середини квітня 2021 року російські найманці здійснили 26 вбивств, п’ять групових згвалтувань і 27 разів проводили незаконні арешти для допитів із застосуванням тортур.

    Крім того, на рахунку найманців загибель і поранення мирних жителів, у тому числі дітей, унаслідок безладного вогню, розбійні напади, захоплення і знищення будівель, а також викрадення людей.

    Російська сторона називає своїх найманців «інструкторами». За офіційними даними, наразі їх кількість у ЦАР становить 535 осіб.

    У завдання росіян входить підтримка урядової армії в протистоянні з повстанцями та охорона стратегічних об’єктів.

    У липні 2018 року в ЦАР були вбиті журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко, які розслідували діяльність найманців із РФ у цій країні.

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    Теги: ООН полон військові викрадення розслідування Африка зґвалтування охорона ПВК Вагнера
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