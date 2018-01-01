  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Єврозоні найбільше за десятиліття економічне зростання

    У 2017 році сукупне зростання економіки Єврозони становило 2,5%
    Впродовж 2017 року економіка країн-членів Єврозони продемонструвала значне зростання показників. Згідно з оприлюдненими у вівторок, 30 січня, даними Європейського статистичного відомства (Євростат), торік сукупне зростання економіки Єврозони становило 2,5%. Досягнута позитивна економічна динаміка виявилася найвищою з 2007 року, зазначається у
    • Сьогодні, 15:02
    • Розсилка

    У 2017 році сукупне зростання економіки Єврозони становило 2,5%

    Впродовж 2017 року економіка країн-членів Єврозони продемонструвала значне зростання показників. Згідно з оприлюдненими у вівторок, 30 січня, даними Європейського статистичного відомства (Євростат), торік сукупне зростання економіки Єврозони становило 2,5%. Досягнута позитивна економічна динаміка виявилася найвищою з 2007 року, зазначається у повідомленні відомства.

    Дещо меншими темпами зростали показники ВВП Німеччини. 2017 рік економіка ФРН завершила з плюсом 2,2% у порівнянні з показниками попереднього року, повідомили цього ж дня у Федеральному статистичному відомстві Німеччини. Для ФРН досягнутий торішній показник економічного росту виявився найвищим за останні шість років. 

    Також позитивною була динаміка другої за потужністю економіки Єврозони - Франції. Протягом 2017 року ВВП Франції підріс на 1,9%, повідомили у Парижі. Такий економічний результат став найвищим з 2011 року.

    За даними аналітиків, до позитивної торішньої економічної динаміки призвели не лише внутрішні чинники, а й глобальний економічний підйом, що уможливив збільшення експорту з Єврозони. Експерти розраховують, що цього року економічне зростання в Єврозоні триватиме приблизно такими ж темпами як і торік.

    Джерело: DW

    Читайте також
    ЄС економіка ВВП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ