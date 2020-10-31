В Карпатах заблукали туристи зі Львова

Через свіжий мокрий сніг в горах туристи втратили орієнтування

Група туристів зі Львова, рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите через ускладнення погодних умов втратили орієнтування та не могли самостійно продовжувати рух. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Івано-Франківській області.

Туристи 1997 і 1999 року народження звернулися по допомогу до рятувальників, з якими підтримували телефонний зв’язок, ідеться в повідомленні.

«О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення- пост Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували. Рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ «Заросляк», де туристи залишились на ночівлю», - повідомили у ДСНС.

Як напередодні повідомляв «Главком», у Карпатах очікувалися значні опади, на високогір’ї до 10 см снігу.