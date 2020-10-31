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    В Карпатах заблукали туристи зі Львова

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    У Карпатах втратили орієнтування туристи зі Львова - В Карпатах заблукали туристи зі Львова
    У Карпатах втратили орієнтування туристи зі Львова
    Фото: ДСНС в Івано-Франківській області

    Через свіжий мокрий сніг в горах туристи втратили орієнтування

    Група туристів зі Львова, рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите через ускладнення погодних умов втратили орієнтування та не могли самостійно продовжувати рух. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Івано-Франківській області.

    Туристи 1997 і 1999 року народження звернулися по допомогу до рятувальників, з якими підтримували телефонний зв’язок, ідеться в повідомленні.

    «О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення- пост Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували. Рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ «Заросляк», де туристи залишились на ночівлю», - повідомили у ДСНС.

    Як напередодні повідомляв «Главком», у Карпатах очікувалися значні опади, на високогір’ї до 10 см снігу.

     

    туризм Карпати (гори) снігопад
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