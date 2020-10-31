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    У Карпатах очікуються значні опади, на високогір’ї до 10 см снігу

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    У Карпатах очікуються значні опади, на високогір’ї до 10 см снігу
    Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

    Синоптики порадили утриматись від походів у гори та на високогір’я

    Про це повідомляє Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в Українських Карпатах.

    «У горах та на високогір'ї температура повітря знизиться нижче нуля, ймовірний мокрий сніг. На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується випадіння снігу висотою - до 10 см! Радимо утриматись від походів у гори та на високогір’я!» – повідомили синоптики.

    На горі Піп Іван Чорногірський вранці спостерігалася хмарна погода, видимість складала до 60 метрів, температура повітря становила мінус 4 градуси, йшов дрібний сніг.

    Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні у суботу, 31 жовтня, очікується дощова погода, температура вдень становитиме 6-11° тепла.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Карпати (гори) снігопад
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