У Карпатах очікуються значні опади, на високогір’ї до 10 см снігу

Синоптики порадили утриматись від походів у гори та на високогір’я

Про це повідомляє Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в Українських Карпатах.

«У горах та на високогір'ї температура повітря знизиться нижче нуля, ймовірний мокрий сніг. На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується випадіння снігу висотою - до 10 см! Радимо утриматись від походів у гори та на високогір’я!» – повідомили синоптики.

На горі Піп Іван Чорногірський вранці спостерігалася хмарна погода, видимість складала до 60 метрів, температура повітря становила мінус 4 градуси, йшов дрібний сніг.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні у суботу, 31 жовтня, очікується дощова погода, температура вдень становитиме 6-11° тепла.