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    В Китаї після скандалу з Вінні-Пухом заборонили показувати фільм «Крістофер Робін»

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    Кадр з фільму - В Китаї після скандалу з Вінні-Пухом заборонили показувати фільм «Крістофер Робін»
    Кадр з фільму

    Офіційні причини заборони показу фільму не оприлюднені

    Влада Китаю без пояснення причин заборонила показ фільму «Крістофер Робін», прем'єра якого відбулася в світі 1 серпня.

    Про це повідомило американське видання The Hollywood Reporter.

    За даними газети, заборона може бути пов'язана з популярним в опозиції в Китаї мемом, в якому генсек країни Сі Цзіньпін порівнюється з Вінні-Пухом.

    За іншою версією, відмова в релізі фільму пов'язана з розподілом квот на показ іноземних фільмів.

    Як відомо, у 2017 році напередодні з'їзду компартії китайські соціальні мережі почали видаляти пости зі згадуванням Вінні-Пуха і Сі Цзіньпіна.

    Вперше на схожість Вінні-Пуха з лідером Китаю інтернет-користувачі звернули увагу в 2013 році після зустрічі Сі Цзіньпіна з тодішнім президентом США Бараком Обамою.

    Джерело: Новая Газета

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