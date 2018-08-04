В Китаї після скандалу з Вінні-Пухом заборонили показувати фільм «Крістофер Робін»



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Кадр з фільму

Офіційні причини заборони показу фільму не оприлюднені

Влада Китаю без пояснення причин заборонила показ фільму «Крістофер Робін», прем'єра якого відбулася в світі 1 серпня.

Про це повідомило американське видання The Hollywood Reporter.

За даними газети, заборона може бути пов'язана з популярним в опозиції в Китаї мемом, в якому генсек країни Сі Цзіньпін порівнюється з Вінні-Пухом.

За іншою версією, відмова в релізі фільму пов'язана з розподілом квот на показ іноземних фільмів.

Як відомо, у 2017 році напередодні з'їзду компартії китайські соціальні мережі почали видаляти пости зі згадуванням Вінні-Пуха і Сі Цзіньпіна.

Вперше на схожість Вінні-Пуха з лідером Китаю інтернет-користувачі звернули увагу в 2013 році після зустрічі Сі Цзіньпіна з тодішнім президентом США Бараком Обамою.

Джерело: Новая Газета