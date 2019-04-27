В компанії Olymp підтвердили арешт Климця у Москві



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В останні роки Павло Климець відійшов від справ щодо компанії, стверджують в Olymp

«Інформація тільки щодо арешту відповідає дійсності. Хабара не було», - повідомила Юлія Трестер, радник з комунікацій президента Olymp Павла Климця

Радник з комунікацій президента компанії Olymp Павла Климця Юлія Трестер підтвердила інформацію про його арешт у Москві.

Про це вона написала у Facebook в суботу, 27 квітня.

«Сьогодні в стрічках новин багатьох видань з'явилася інформація про арешт Павла Климця у Москві. Інформація тільки щодо арешту відповідає дійсності. Хабара не було. Працюють адвокати. Враховуючи відносини з державою-сусідом, родина Климця утримується від коментарів та благає ЗМІ не будувати жодних версій. Це може нашкодити, тому що безпека та життя Павла Климця може бути під загрозою», - зазначила Трестер.

За її словами, останні роки Климець відійшов від справ щодо компанії, в планах була «громадська діяльність заради розвитку економіки України та популяризації таких інструментів залучення інвестицій, як вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку».

Нагадаємо, 27 квітня російське видання «КоммерсантЪ» повідомило, що у Москві слідчі Слідчого комітету РФ затримали українського бізнесмена, мільйонера Павла Климця. За даними поінформованих джерел в силових структурах, Климець був затриманий в Москві за підозрою в дачі хабара в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 291 КК РФ).