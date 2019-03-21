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    В Криму дві учениці у школі скоїли суїцид

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    <p>Дівчата отруїлися невідомими медичними препаратами</p> - В Криму дві учениці у школі скоїли суїцид

    Дівчата отруїлися невідомими медичними препаратами

    Одна школярка померла, інша знаходиться в реанімації

    У Красноперекопську в анексованому Росією Криму після вживання невідомих медичних препаратів померла 15-річна школярка. Ще одна дівчина знаходиться в реанімації.

    Нещасний випадок стався у приміщенні школи 21 березня, розповів директор Кримського республіканського центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги Сергій Олефіренко.

    «Все це відбувалося в школі. Діагноз першої дівчинки - біологічна смерть. Отруєння невідомими медичними препаратами. Друга дівчинка - в реанімації, стан середнього ступеня тяжкості. Вранці ще було важкий, зараз стабілізувався. Сталося все сьогодні вранці о 9:55», - повідомив Олефіренко.

    Обидві дівчини є учнями школи №4 міста Красноперекопська.

    Інформацію про загибель школярки також підтвердили в правоохоронних органах. З'ясовуються всі обставини події. На місці події працює слідча група.

    Нагадаємо, у Харкові дівчина стрибнула з даху 16-поверхового будинку. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

    Джерело: Керч.ФМ

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