В Криму дві учениці у школі скоїли суїцид



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Дівчата отруїлися невідомими медичними препаратами

Одна школярка померла, інша знаходиться в реанімації

У Красноперекопську в анексованому Росією Криму після вживання невідомих медичних препаратів померла 15-річна школярка. Ще одна дівчина знаходиться в реанімації.

Нещасний випадок стався у приміщенні школи 21 березня, розповів директор Кримського республіканського центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги Сергій Олефіренко.

«Все це відбувалося в школі. Діагноз першої дівчинки - біологічна смерть. Отруєння невідомими медичними препаратами. Друга дівчинка - в реанімації, стан середнього ступеня тяжкості. Вранці ще було важкий, зараз стабілізувався. Сталося все сьогодні вранці о 9:55», - повідомив Олефіренко.

Обидві дівчини є учнями школи №4 міста Красноперекопська.

Інформацію про загибель школярки також підтвердили в правоохоронних органах. З'ясовуються всі обставини події. На місці події працює слідча група.

Нагадаємо, у Харкові дівчина стрибнула з даху 16-поверхового будинку. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Джерело: Керч.ФМ