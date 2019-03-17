У Харкові дівчина зістрибнула з даху 16-поверхівки



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Після приїзду поліції дівчина повідомила, що планувала вкоротити собі віку

Перед стрибком дівчина намагалася собі порізати вени

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 18-річної дівчини у Харкові. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

За його даними, повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Гвардійців Широнінців виявлено дівчину, яка стрибнула з даху 16-поверхового будинку, надійшло до Московського відділу поліції 16 березня о 13:02. На момент приїзду медиків потерпіла знаходилась в свідомості та повідомила, що хотіла покінчити життя самогубством.

Попередньо встановлено, що на даху будинку дівчина намагалася перерізати собі вени на руках та шиї за допомогою леза, а потім зістрибнула з даху. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

З місця пригоди вилучено зошит померлої, у якому вона залишила передсмертну записку. Дівчина лікувалася від наркотичної залежності та раніше неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».