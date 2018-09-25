У Кривому Розі маршрутка врізалась у дерево, 10 постраждалих



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Один із пасажирів доставлений до лікарні з підозрою на перелом лобної кістки

В Кривому Розі маршрутка протаранила дерево, травмовані 10 пасажирів та водій.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

ДТП сталася 25 вересня.

«Попередньо 10 осіб отримали легкі тілесні ушкодження, один із пасажирів доставлений до лікарні з підозрою на перелом лобної кістки», - заявили в поліції.

За цим фактом внесені відомості до ЕРДР з правовою кваліфікацією ч. 1 ст 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок ДТП за участю молоковоза і маршрутки травмовано шість людей, одна із постраждалих від отриманих травм померла в лікарні.