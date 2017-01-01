В листопаді в Україні зафіксовано 20 порушень прав журналістів і свободи слова

Найбільше порушували право журналістів на професію приватні особи

На неокупованій території України у листопаді поточного року медіа-експерти Інституту масової інформації (ІМІ) зафіксували 20 порушень прав журналістів і свободи слова. Такі дані подає щомісячний моніторинг ІМІ «Барометр свободи слова». Зокрема, зафіксовано 7 випадків перешкоджання законній журналістській діяльності. Це менше у



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Найбільше порушували право журналістів на професію приватні особи

На неокупованій території України у листопаді поточного року медіа-експерти Інституту масової інформації (ІМІ) зафіксували 20 порушень прав журналістів і свободи слова. Такі дані подає щомісячний моніторинг ІМІ «Барометр свободи слова».

Зокрема, зафіксовано 7 випадків перешкоджання законній журналістській діяльності. Це менше у порівнянні з попередніми місяцями, але ця категорія порушень залишається найчастішою.

«Найбільше порушували право журналістів на професію у листопаді приватні особи – 13 випадків, правоохоронці та місцева влада – по 2 випадки відповідно», - йдеться у повідомленні.

Так, у листопаді зафіксували три випадки побиття журналістів. Постраждали знімальна група програми «Схеми» «Радіо Свободи» під час зйомки прильоту Медведчука до Києва; журналіст у Миколаєві, якого за знімання на вулиці побилиі пограбували; журналаст у Стрию, якому у редакції розсік голову місцевий житель, якому не сподобалася стаття. Усього у листопаді зафіксовано порушення у дев'яти областях України.

Антилідером став Київ з областю, де трапилися 8 випадків, тобто третина усіх зафіксованих порушень.